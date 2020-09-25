Ağlatan jübile!

Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk, son defilesini yaptı. Mayruk’un Fişekhane’de gerçekleşen jübile gecesine ünlü yağdı. Defilede 200 kostüm, 200 model tarafından tanıtıldı. 15 milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından modacı için üretildi.

60 YILLIK meslek hayatına veda eden Mayruk’un defilesinde; Arzum Onan, Çağla Şıkel, Azra Akın, Emel Yıldırım ve Şenay Akay gibi isimler yer aldı. Türkan Şoray da gecenin sonunda podyuma çıktı. Şoray’la veda selamı veren Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyada “Krala, Sultan’lı veda” ve “Krala kral veda” yorumları yapıldı.