Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? Ah Nerede konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
Merakla beklenen Ah Nerede filmi bu akşam STAR TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki başrolünde unutulmaz sanatçı Tarık Akan'ın oynadığı, İstanbul'un Levent ilçesinde çekilen ve 1970 yılında gösterime giren Ah Nerede filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Ah Nerede filmi ile ilgili ayrıntılar...
AH NEREDE KONUSU
Filmde, çapkın Ferit'in Zehra'ya âşık olması anlatılır. İstanbul'a eğitim için gelen Ferit ve kardeşleri farklı hayat tarzlarını benimser. Ferit yakışıklılığını kullanarak çapkınlık peşinde koşar. Murat kumar âlemine, Ömer ise öğrenci eylemlerine gönül verir. Zehra ile karşılaşan Ferit ona âşık olur ama aşkına karşılık bulamaz. Sonunda Zehra'yı sevgisine inandırmayı başarır ve kardeşleriyle tanıştırır. Ancak daha önceki sevgilileri ve nişanlısı Ferit'i bu tanışma sırasında yakalarlar. Zehra ve diğer kızlar Ferit'ten intikam almak için birleşir.
AH NEREDE OYUNCULARI
Tarik Akan - Ferit
Gülsen Bubikoglu - Zehra
Nilgün Atilgan - Aysel
Hulusi Kentmen - Ferit'in Babasi
Halit Akçatepe - Murat
Aydan Adan - Selin
Hayati Hamzaoglu - Ali