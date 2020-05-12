Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? Ah Nerede konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

AH NEREDE KONUSU



Filmde, çapkın Ferit'in Zehra'ya âşık olması anlatılır. İstanbul'a eğitim için gelen Ferit ve kardeşleri farklı hayat tarzlarını benimser. Ferit yakışıklılığını kullanarak çapkınlık peşinde koşar. Murat kumar âlemine, Ömer ise öğrenci eylemlerine gönül verir. Zehra ile karşılaşan Ferit ona âşık olur ama aşkına karşılık bulamaz. Sonunda Zehra'yı sevgisine inandırmayı başarır ve kardeşleriyle tanıştırır. Ancak daha önceki sevgilileri ve nişanlısı Ferit'i bu tanışma sırasında yakalarlar. Zehra ve diğer kızlar Ferit'ten intikam almak için birleşir.



AH NEREDE OYUNCULARI



Tarik Akan - Ferit



Gülsen Bubikoglu - Zehra



Nilgün Atilgan - Aysel



Hulusi Kentmen - Ferit'in Babasi



Halit Akçatepe - Murat



Aydan Adan - Selin



Hayati Hamzaoglu - Ali