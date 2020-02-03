'Ahlaksızlığın ifşa'sı!'

Yazarlarımızdan Ali Eyüboğlu da bu konuyu, bugünkü yazısına 'Ahlaksızlığın ifşası' başlığıyla taşıdı. İşte o yazı:

Olayın kendi kadar sonrasında olup bitenler de çirkin. Aslı Bekiroğlu’nun cep telefonundaki mahrem fotoğraf ve videolar internette paylaşılınca oyuncu Twitter’da TT oldu.

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait “çok özel” fotoğraf ve videoların izinsiz yayınlanması “Özel hayatın gizliliğini ihlal”; yani suç. Türk Ceza Kanunu’nda bu suç ve cezası şöyle tanımlandı:

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada fotoğrafları ve adını karıştırarak bir takım çirkin yayınlar kurgulayan ve yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, maddi ve manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

Güvenlik güçleri, “Aslı Bekiroğlu ifşa”yı başlatanı, o fotoğraf ve videoları sosyal medyasında paylaşanları da bulup, yargı karşısına çıkarmalı.

Bekiroğlu’nun sevgilisiyle çok özel fotoğraf ve videolarını çalıp internete yükleyen kadar, sosyal medya hesapları aracılığıyla bunları yayanlar da suçlu çünkü.

Şayet bunlar tek tek tespit edilip, yargı önüne çıkarılmaz ve gerekli cezaya çarptırılmazsa, kanun tanımayanların arenası olur sosyal medya…