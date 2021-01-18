Ahmet Özhan 39 yıl sonra ekranlara dönüyor

1982 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Hacı Arif Bey' dizisinde başrol oynayan Ahmet Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Tövbeler Olsun'da mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru 'Doktor Şevki Hoşnefes' karakterini canlandıracak olan Ahmet Özhan, yıllar sonra yeniden kameralar karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor.

'Tövbeler Olsun' dizisi, her pazar saat 20.00 de TRT1’de.