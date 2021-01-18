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18.01.2021 - 13:30 |

Ahmet Özhan 39 yıl sonra ekranlara dönüyor

‘Bak Yeşil Yeşil’ şarkısı ile bir döneme damgasını vuran; bunun yanı sıra birçok dizi ve sinema filmi projesinde rol alan Ahmet Özhan, TRT 1'de yayınlanan 'Tövbeler Olsun'da rol alacak.

Ahmet Özhan 39 yıl sonra ekranlara dönüyor
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1982 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Hacı Arif Bey' dizisinde başrol oynayan Ahmet Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1’de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Tövbeler Olsun'da mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru 'Doktor Şevki Hoşnefes' karakterini canlandıracak olan Ahmet Özhan, yıllar sonra yeniden kameralar karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor.

'Tövbeler Olsun' dizisi, her pazar saat 20.00 de TRT1’de.

Ahmet Özhan 39 yıl sonra ekranlara dönüyor

 

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