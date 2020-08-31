Aile Arasında nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Aile Arasında filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Aile Arasında filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın yer aldığı Aile Arasında filmi 10 Ağustos 2018 yılında vizyona girdi. Peki çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen filmin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?



AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eğlenceli konusu, usta oyuncuların bulunduğu oyuncu kadrosu ile merak uyandıran Aile Arasında, izleyiciye eğlence ve kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Solmaz karakterinin kızının kebapçı zinciri sahibi olan sevgilisi ile evlenme kararı alması üzerine düğün telaşına giren bir aileyi anlatan Aile Arasında filminin büyük bir bölümü Adana’da çekildi. Kimi sahneleri de İstanbul’un Cihangir semtinde çekilen film, eğlenceli bir aile komedisi.

AİLE ARASINDA KONUSU NEDİR?

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?



AİLE ARASINDA OYUNCU KADROSU

Engin Günaydın (Fikret)

Demet Evgar (Solmaz)

Erdal Özyağcılar (Haşmet)

Devrim Yakut (Mükerrem)

Fatih Artman (Emirhan)

Şevket Çoruh (Neco)

Gülse Birsel (Mihriban)

Derya Karadaş (Leyla)

Su Kutlu (Zeynep)

Ayta Sözeri (Behiye)

Devin Özgür Çınar (Gülümser)

Rıza Akın (Muharrem Aladağ)

Deniz Şen Hamzaoğlu (Kahraman)

Arif Erkin Güzelbeyoğlu (Dede)

Erdal Cindoruk (Ruhi)

Ünal Yeter (Okan)