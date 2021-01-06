Aile Arasında oyuncuları kim, konusu nedir? Aile Arasında nerede çekildi?

Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın başrolde bulunduğu Aile Arasında filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan yürütüyor. Filmin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor. Gülse Birsel filmin senaristliğini yapıyor. Aile Arasında filmi nerede, ne zaman çekildi?

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİM?

Engin Günaydın - Fikret

Demet Evgar - Solmaz

Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt

Devrim Yakut - Mükerrem Kurt

Fatih Artman - Emirhan Kurt

Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar

Gülse Birsel - Mihriban

Derya Karadaş - Leyla

Su Kutlu - Zeynep Balcılar

Ayta Sözeri - Behiye

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Hikayesi ile hem güldüren hem de düşündüren film Aile Arasında'nın çekimleri İstanbul Silivri'de ve Adana'da gerçekleştirildi. 2017 yılında vizyona girdi.