Aile Arasında oyuncuları kim, konusu nedir? Aile Arasında nerede çekildi?
Aile Arasında filmi, bir araya getirdiği oyuncular ve incelikle işlenen konusu nedeniyle büyük ilgi gördü. Film beyazperdenin ardından televizyonda da film severlerin karşısına çıkıyor. Aile Arasında oyuncu kadrosu merak edilen konulardan. İşte detaylar...
Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın başrolde bulunduğu Aile Arasında filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan yürütüyor. Filmin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor. Gülse Birsel filmin senaristliğini yapıyor. Aile Arasında filmi nerede, ne zaman çekildi?
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU
Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİM?
Engin Günaydın - Fikret
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?
Hikayesi ile hem güldüren hem de düşündüren film Aile Arasında'nın çekimleri İstanbul Silivri'de ve Adana'da gerçekleştirildi. 2017 yılında vizyona girdi.