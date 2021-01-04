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04.01.2021 - 07:00 |

Aile boyu pijama

İngiltere’de kitapları satış rekoru kıran dünyaca ünlü aşçı Jamie Oliver’in iki kızı ve eşiyle bir örnek pijama takımı giyerek verdiği pozların ardından moda olan bu akım, tüm hızıyla sürüyor...

Aile boyu pijama
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İngiltere’de kitapları satış rekoru kıran dünyaca ünlü aşçı Jamie Oliver’in iki kızı ve eşiyle bir örnek pijama takımı giyerek verdiği pozların ardından moda olan bu akım, tüm hızıyla sürüyor... Yılbaşı gecesi ailece pijamalarını giyen isimler arasında, Enis-Nergis Pekuysal, Alican-Azade Özsoy ve Yeliz-Mehmet Okur çifti de vardı. Ünlü simalar, renkli pozlarıyla beğeni topladı.

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Cadde Yazarları

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