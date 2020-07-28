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28.07.2020 - 07:00 |

Aile boyu yıl dönümleri

Birbirinden eşsiz koyları, muhteşem ambiansıyla tatil cenneti Bodrum, pandemi sonrası normalleşme sürecinde İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Aile boyu yıl dönümleri
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Birbirinden eşsiz koyları, muhteşem ambiansıyla tatil cenneti Bodrum, pandemi sonrası normalleşme sürecinde İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde bir araya gelen dost simalardan birkaçı, temmuz ayına denk gelen evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
MCD Life Medya Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya ve eşi Ziya Güvenkaya, mutluluklarını önce kızlarıyla teknelerinde baş başa kutladı, sonra dostlarıyla Nikki Beach’teki davette buluştu. Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, eşi Elif İnci Aras’la dokuzuncu evlilik yıl dönümlerini Çökertme Koyu’nda teknelerinde kutladı.
Ailenin yakışıklısı Atlas da mutluluklarına eşlik etti. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı ise, evliliklerinin 34’üncü yıl dönümünü önce teknede çocuklarıyla kutladı, ardından kalabalık bir dost grubuyla yemekte buluştu.

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