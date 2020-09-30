30.09.2020 - 07:00 |
Aile boyu yoga
Alessandra Ambrosio, çocukları Anja (12) ve Noah (8) ile Elle dergisinin Rus edisyonuna poz verdi.
Ekim 2020 sayısına kapak olan ailenin fotoğraflarını Greg Swales çekti. Yoga temalı kareleri Instagram hesabından da paylaşan Brezilyalı güzel, altına “Hayatın başladığı ve sevginin asla bitmediği yer, ailedir” notunu düştü.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.