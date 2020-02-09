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09.02.2020 - 07:00 |

Aile desteği

Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’la evlilik konusunu ailesine nasıl söylediğini anlattı.

Aile desteği

2018 yılında dünyaevine giren model, “Evlilik süreci çok hızlı gelişti. Ama birbirimizi çok uzun zamandır tanıyorduk. Bu nedenle korktuğum bir durum olmadı” dedi. Anne-babasını arayıp, “Eğer delicesine bir şey yaptığımı ve bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, beni durdurmanın tam zamanı” şeklinde konuştuğunu belirten Bieber, “Kendinize süre verin ve bana kararınızı bildirin’ dedim. Onlar da, ‘Bu durum tam senin için. Bunu tüm kalbinle istediğini biliyor ve sana güveniyoruz’ cevabını verdi.

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