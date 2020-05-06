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06.05.2020 - 07:00 |

Aile saadeti

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tanju Moltay ve Uğur Balkener’in güzel kızı Azade Balkaner Özsoy, salgın dönemini Nişantaşı’ndaki evinde geçiriyor.

Aile saadeti
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İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tanju Moltay ve Uğur Balkener’in güzel kızı Azade Balkaner Özsoy, salgın dönemini Nişantaşı’ndaki evinde geçiriyor. Özsoylar, oğulları Ahmet Can ile günün her saatinde çeşitli etkinliklere imza atıyor. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, “Bu karantina günlerinden bizim de güzel karelerimiz var. Sağlıklı olduğumuz günlerimizin her anı ayrı kıymetli...” notunu düştü.

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