MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aile saadeti
20.05.2020 - 07:00 |

Aile saadeti

Yurt içinde ve dışında lüks ofis, mimari projeleriyle tanınan mimar Koray Yavuzer, karantina günlerinin tadını ailesiyle doyasıya çıkarıyor.

Aile saadeti
ABONE OL

Yurt içinde ve dışında lüks ofis, mimari projeleriyle tanınan mimar Koray Yavuzer, karantina günlerinin tadını ailesiyle doyasıya çıkarıyor. Yakın zamana kadar ekibiyle bir ayağı yurt dışında olan iş insanı, salgın münasebetiyle çalışmalarına ara verip, geçtiğimiz ay ailesiyle İstanbul’a gelmişti. Eşi Tuba, çocukları Can ve Kaya’yla hasret gideren Koray Bey, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından dostlarıyla paylaştı.

Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan'a danslı kutlamaOyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü, birlikte dans ederken görüldükleri videoyu paylaşarak kutladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katy Perry albümü ertelemedi

Katy Perry albümü ertelemedi

Aile saadeti

Aile saadeti

Oyunculuk mesajı

Oyunculuk mesajı

Eğitime zaman harcıyor

Eğitime zaman harcıyor

Sıradaki Haber