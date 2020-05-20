Aile saadeti

Yurt içinde ve dışında lüks ofis, mimari projeleriyle tanınan mimar Koray Yavuzer, karantina günlerinin tadını ailesiyle doyasıya çıkarıyor. Yakın zamana kadar ekibiyle bir ayağı yurt dışında olan iş insanı, salgın münasebetiyle çalışmalarına ara verip, geçtiğimiz ay ailesiyle İstanbul’a gelmişti. Eşi Tuba, çocukları Can ve Kaya’yla hasret gideren Koray Bey, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından dostlarıyla paylaştı.