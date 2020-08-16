Aile Şerefi ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi? İşte Aile Şerefi filmi oyuncuları
Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı Aile Şerefi filmi, bu akşam bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Peki merakla araştırılan Aile Şerefi ne zaman ve nerede çekildi? İşte hem bu soruların cevapları hem de filmin oyuncu kadrosu...
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Aile Şerefi bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. 1976 yılında İstanbul'da çekilen filmle ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu...
AİLE ŞEREFİ KONUSU NEDİR?
1976'de çekilen Aile Şerefi filmi, fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.1976'de çekilen Aile Şerefi filmi, fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.
AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI
Münir Özkul Rıza
Adile Naşit Emine
Itır Esen Zeynep
Şevket Altuğ Zihni
Mahmut Hekimoğlu Selim
Mahmut Cevher Hasan
Ayşen Gruda Ayşe
Eriş Akman Oktay
Betül Aşçıoğlu Alev
Muhip Arcıman Fehmi
Ahmet Sezerel Murat (Gençliği)
Cengiz Nezir Mustafa
Cevdet Arıkan Oktay'ın Arkadaşı
Ali Demir İş Adamı