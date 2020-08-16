Aile Şerefi ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi? İşte Aile Şerefi filmi oyuncuları

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Aile Şerefi bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. 1976 yılında İstanbul'da çekilen filmle ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu...



AİLE ŞEREFİ KONUSU NEDİR?



1976'de çekilen Aile Şerefi filmi, fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.1976'de çekilen Aile Şerefi filmi, fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.



AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI



Münir Özkul Rıza

Adile Naşit Emine

Itır Esen Zeynep

Şevket Altuğ Zihni

Mahmut Hekimoğlu Selim

Mahmut Cevher Hasan

Ayşen Gruda Ayşe

Eriş Akman Oktay

Betül Aşçıoğlu Alev

Muhip Arcıman Fehmi

Ahmet Sezerel Murat (Gençliği)

Cengiz Nezir Mustafa

Cevdet Arıkan Oktay'ın Arkadaşı

Ali Demir İş Adamı