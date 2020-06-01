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01.06.2020 - 07:00 |

Ailece kutlama

Samsun’un uluslararası ve akademik kimliğe sahip ilk sanat merkezi Alin Sanat’ın kurucusu Özlem Başoğlu, yeni yaşına girişini ailece kutladı.

Ailece kutlama
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Samsun’un uluslararası ve akademik kimliğe sahip ilk sanat merkezi Alin Sanat’ın kurucusu Özlem Başoğlu, yeni yaşına girişini ailece kutladı. Salgın günlerine denk gelen etkinlik, Başoğlu Ailesi’nin evinde gerçekleşti. Levent Başoğlu’nun organize ettiği minik davete, ailenin küçük kızı Alin’le ilerleyen saatlerde aile dostu Prof. Dr. Gülten İmamoğlu da katıldı.

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