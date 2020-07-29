Ailece kutlama

Kısa bir süre önce girdiği gayrimenkul ve emlak dünyasındaki işlerinde başarılara imza atan Mutlan Görgün, önceki gün aile arasında düzenlenen mini davetle doğum gününü kutladı. İş insanının ablası Taçlan, annesi Günseli Görgün ve oğlu Yankı’nın organize ettiği kutlama, oldukça neşeli geçti.