Ailece kutlama

Yurdumuzda oyun ve e-spor sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yer alan Gaming in Turkey firmasının operasyon, sosyal medya ve PR direktörü Batuhan Özmen, yeni yaşına girişini iki aşamada kutladı. Yoğun çalışma temposunun arasında gündüz arkadaşlarıyla buluşan Özmen, akşam da baba Turgay, anne Gülten ve kardeş Doğukan Özmen’in katılımıyla kutlama yaptı.