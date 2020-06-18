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18.06.2020 - 07:00 |

Ailenin neşe kaynağı

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın pandemi süreci oldukça renkli ve hareketli geçiyor.

Ailenin neşe kaynağı
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İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın pandemi süreci oldukça renkli ve hareketli geçiyor. Yeniköy’deki evlerinin bahçesinde köpekleri, kuşları derken son olarak Diamond isimli atlarının dünyaya getirdiği tay, bir anda ailenin göz bebeği oldu. Bülent Bey, fırsat buldukça tayın her anını fotoğraflayıp, eşinin sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Şevval Şahin’in leopar sevgisi'Estetik' haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan sevgisini gözler önüne serdi.
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