MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ailesine kavuştu
04.04.2020 - 07:00 |

Ailesine kavuştu

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedavi gören Esra Oflaz Güvenkaya, önceki gün taburcu oldu.

Ailesine kavuştu

14 gün daha ev istirahatinde kalacağını belirten iş insanı, sancılı süreçte iyi dileklerde bulunan dost ve sevenlerine yazdığı notta, şunları söyledi: “Dünyamızı ancak sevgi, merhamet ve birlik kurtaracak. Hepimiz, hayata pamuk ipliğiyle bağlı olduğumuzu bir kez daha idrak ediyoruz. Umarım, bu zamanda kalplerimizden şefkat, dayanışma ve minnet eksik olmaz.”

Magazin Haberleri Bülteni (3 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alican Yücesoy ünlüleri ağırlıyor

Alican Yücesoy ünlüleri ağırlıyor

‘Mahmure’ kliplendi

‘Mahmure’ kliplendi

‘Kara günler geçmiyor’

‘Kara günler geçmiyor’

İş paylaşımı

İş paylaşımı

Sıradaki Haber