04.04.2020 - 07:00 |
Ailesine kavuştu
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedavi gören Esra Oflaz Güvenkaya, önceki gün taburcu oldu.
14 gün daha ev istirahatinde kalacağını belirten iş insanı, sancılı süreçte iyi dileklerde bulunan dost ve sevenlerine yazdığı notta, şunları söyledi: “Dünyamızı ancak sevgi, merhamet ve birlik kurtaracak. Hepimiz, hayata pamuk ipliğiyle bağlı olduğumuzu bir kez daha idrak ediyoruz. Umarım, bu zamanda kalplerimizden şefkat, dayanışma ve minnet eksik olmaz.”