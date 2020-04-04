Ailesine kavuştu

14 gün daha ev istirahatinde kalacağını belirten iş insanı, sancılı süreçte iyi dileklerde bulunan dost ve sevenlerine yazdığı notta, şunları söyledi: “Dünyamızı ancak sevgi, merhamet ve birlik kurtaracak. Hepimiz, hayata pamuk ipliğiyle bağlı olduğumuzu bir kez daha idrak ediyoruz. Umarım, bu zamanda kalplerimizden şefkat, dayanışma ve minnet eksik olmaz.”