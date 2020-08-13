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13.08.2020 - 14:09 |

Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkardı

Yıllardır satamadığı villasında birçok kez fiyat değişikliğine giden Süperstar Ajda Pekkan, ultra lüks villasını satışa çıkardı. Pandemi öncesi villasını satmak isteyen şarkıcı, pandemi döneminde bu kararından vazgeçmişti.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkardı
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Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını 38 milyona satıyor.

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

MİNİK SARAYINDA NELER YAPTI?
Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.

Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı, dekorasyonu değiştirdi. Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor. 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar.. Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor. Evde doğal yollarla hazırladığı maskeler yapıyor.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkardı

EVE MİSAFİR KABUL ETMİYOR
Lüks villanın mutfağı da her gün ilaçlı sularla temizleniyor.  Ajda Pekkan eve asla misafir kabul etmiyor.

Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkardı

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