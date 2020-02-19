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19.02.2020 - 11:48 |

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Ajda Pekkan, 2012’de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi.

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

İlişkileri bir dargın bir barışık devam ediyor, gözlerden uzak kalmaya çalışıyorlardı. Posta'nın haberine göre; Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu’ndan yine ayrılmış, dedikoduya göre de bu kez dönüşü yokmuş.

 Ajda Pekkan’ın doğum günü 12 Şubat’taydı. Ama kutlaması rötarlı oldu. Süperstar için önceki gece kardeşi Semiramis Pekkan ve yakın arkadaşı Oya Germen, Balat’taki Agora Meyhanesi’nde eğlence düzenledi. Müzisyen arkadaşları da katıldı. 74 yaşına basan Ajda Pekkangece boyunca şarkılara eşlik etti. Çıkışta fotoğraflarının çekilmemesi için çalışanlara özel önlem aldırdı.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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