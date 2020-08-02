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02.08.2020 - 07:00 |

Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’

Haluk Akakçe’nin zamana meydan okuyan sergisi ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’, Kesre Koyu’nda konumlanan Club Marvy’nin ayrıcalıklı köşelerinden Atelier Marvy’de ziyaretçilerini bekliyor.

Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’
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Kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen Akakçe’nin çalışması; değişim ve transformasyon temalarını ele alarak, ziyaretçilerini zaman ve mesafe olgularının bulunmadığı paralel bir dünyaya götürmeyi vadediyor.Sergi, eylül ayına kadar Club Marvy misafirlerinin ziyaretine açık olacak.

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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Cadde Yazarları

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