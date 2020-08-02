Akakçe’den ‘Keşke Zamanı Geri Alabilsem’

Kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen Akakçe’nin çalışması; değişim ve transformasyon temalarını ele alarak, ziyaretçilerini zaman ve mesafe olgularının bulunmadığı paralel bir dünyaya götürmeyi vadediyor.Sergi, eylül ayına kadar Club Marvy misafirlerinin ziyaretine açık olacak.