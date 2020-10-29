29.10.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
Akalın’a gönderme
Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” açıklamasını yapan Demet Akalın’a göndermede bulundu.
Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin
gücünü istiyor” açıklamasını yapan Demet Akalın’a göndermede bulundu. Kuruçeşme’de aracının lastiğine hava basarken görüntülenen oyuncu, “Erkek arkadaşım yoksa kendi işimi hallediyorum” dedi. Özdemir, aracın içindeki bir ayağı olmayan köpeği sahiplendiğini söyledi.