Akalın’a gönderme

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde “Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin

gücünü istiyor” açıklamasını yapan Demet Akalın’a göndermede bulundu. Kuruçeşme’de aracının lastiğine hava basarken görüntülenen oyuncu, “Erkek arkadaşım yoksa kendi işimi hallediyorum” dedi. Özdemir, aracın içindeki bir ayağı olmayan köpeği sahiplendiğini söyledi.