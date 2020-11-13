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13.11.2020 - 13:01 |

Akalın'dan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' toplantısı

Meslektaşı Alişan ile birlikte sabah programı yapan şarkıcı Demet Akalın, canlı yayınlanan programı sonrası soluğu İstinyePark AVM'de aldı.

Akalın'dan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' toplantısı
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Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının yapım firmasının genel müdürü, müzisyen arkadaşı ve bir dostu ile birlikte AVM'ye gelen Demet Akalın, Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda dostları ile öğle yemeği yedi.

Yemek sırasında program ile alakalı toplantı gerçekleştiren popçu, daha sonra da keyifle alışveriş yaptı. Akalın, alışveriş turu sonrası kahve içip yorgunluğunu attı.

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Cadde Yazarları

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