Akalın'dan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' toplantısı

Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının yapım firmasının genel müdürü, müzisyen arkadaşı ve bir dostu ile birlikte AVM'ye gelen Demet Akalın, Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda dostları ile öğle yemeği yedi.

Yemek sırasında program ile alakalı toplantı gerçekleştiren popçu, daha sonra da keyifle alışveriş yaptı. Akalın, alışveriş turu sonrası kahve içip yorgunluğunu attı.