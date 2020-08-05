05.08.2020 - 07:00 |
Akaretler’e yeni soluk
Türkiye’de 15’inci yılını kutlayan Tchibo, Barista mağazasını hizmete açtı.
Türkiye’de 15’inci yılını kutlayan Tchibo, Barista mağazasını hizmete açtı. Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak, “70 yıldır süregelen kahveci kimliğini daha çok vurgulayacağımız sıcacık bir ortam yarattık. Baştan sona bir kahve atmosferi ve hizmeti sunarak, genç kahveseverlere ulaşmayı hedefliyoruz. Akaretler’e yeni soluk getiriyoruz” açıklamasını yaptı.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.