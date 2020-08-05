Türkiye’de 15’inci yılını kutlayan Tchibo, Barista mağazasını hizmete açtı. Tchibo Türkiye Genel Müdürü Tuba Yapıncak, “70 yıldır süregelen kahveci kimliğini daha çok vurgulayacağımız sıcacık bir ortam yarattık. Baştan sona bir kahve atmosferi ve hizmeti sunarak, genç kahveseverlere ulaşmayı hedefliyoruz. Akaretler’e yeni soluk getiriyoruz” açıklamasını yaptı.