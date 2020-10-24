Akçıl: İzin vermem!

Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler’de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı, “Sevdiğim tek kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Benim için önemli olan her zaman Burcu’dur. Onu hiçbir Allah’ın kulu üzemez, buna izin vermem” diye konuştu.