24.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Akçıl: İzin vermem!
Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler’de halı saha maçı yaparken görüntülendi.
Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler’de halı saha maçı yaparken görüntülendi. Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı, “Sevdiğim tek kadın var, o da Burcu Kıratlı. Diğer konuları açmaya bile değmez. Benim için önemli olan her zaman Burcu’dur. Onu hiçbir Allah’ın kulu üzemez, buna izin vermem” diye konuştu.
Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.