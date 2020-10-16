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HaberlerMagazin Haberleri Akın’dan, Türk doktorlarına övgü
16.10.2020 - 07:00 |

Akın’dan, Türk doktorlarına övgü

Sunay Akın, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Dernek Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay’ın 13 Ekim Dünya Tromboz Günü’ne özel yaptığı yayına katıldı.

Akın’dan, Türk doktorlarına övgü
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Sunay Akın, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Dernek Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay’ın 13 Ekim Dünya Tromboz Günü’ne özel yaptığı yayına katıldı. Türk doktorlarına çok güvendiğini her fırsatta dile getiren Akın, “Ülkemizin en büyük avantajı, hiçbir yerde bu kadar kahraman gibi çalışan hekim grubu yoktur” dedi.

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