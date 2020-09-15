Akkul’dan ‘Boş Dünya’

Burak Akkul, pandemi döneminde seyahat edemeyen gezginlere ilham olacak bir kitap yazdı. Yakalandığı Covid-19’dan sonra çok sevdiği seyahatten uzak kalan Akkul, zihnindeki anıları ‘Çok Gezenti-Boş Dünya’ kitabıyla canlandırdı. Eser, yazarın daha önce gittiği ülke ve şehirleri anlatıyor. Hastalığın da bu kitabı yazmasında etken olduğunu söyleyen Akkul, “Bak, gör, hisset, yaşa! Kendine ve çevrene zarar vermeyecek kadar hesapsız, yaşamını kısaltmayacak kadar da cesur ol. İnsan tek bir yolun yolcusudur, hızla tükenen zamanının...” dedi.