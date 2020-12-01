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01.12.2020 - 11:24 |

'Akrep' dizisi çok yakında izleyiciyle buluşacak

Star’ın yeni dizisi 'Akrep’in afişi yayınlandı. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı dizinin afişinde, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadın yer alıyor.

'Akrep' dizisi çok yakında izleyiciyle buluşacak
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Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in yaptığı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Dizinin afişinde, kıyasıya bir savaşa girecek iki karakteri canlandıran Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer aldı. Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor.

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

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