'Akrep' dizisi çok yakında izleyiciyle buluşacak

Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in yaptığı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Dizinin afişinde, kıyasıya bir savaşa girecek iki karakteri canlandıran Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer aldı. Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor.

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.