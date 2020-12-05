'Akrep' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği Akrep dizisinin başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy paylaşacak.

Yapımını 1441 Prodüksiyon'un üstlendiği dizinin kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz, Demet Gül gibi isimler de yer alıyor.

Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alan Akrep dizisinin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

Star TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Akrep, 11 Aralık Cuma akşamı ekranlarda olacak.