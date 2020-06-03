Aksoy’dan mesaj var

2000’li yılların başında yarattığı Global Wellness Day ile vizyonunu tüm dünyaya taşıyan Belgin Aksoy, 13 Haziran’da kutlanacak bu güzel gün için kolları sıvadı. İş insanı, “Yılın her günü iyi yaşamaya inananlar, neredeyseniz, Global Wellness Day tişörtünüzü giymeye, paddle’ınızı elinize almaya hazır mısınız? Hiçbiri yoksa, size yaşamı çağrıştıran macenta renkli herhangi bir şeyle çekeceğiniz iyi yaşam pozunuzu bekliyorum”