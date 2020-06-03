MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aksoy’dan mesaj var
03.06.2020 - 07:00 |

Aksoy’dan mesaj var

2000’li yılların başında yarattığı Global Wellness Day ile vizyonunu tüm dünyaya taşıyan Belgin Aksoy, 13 Haziran’da kutlanacak bu güzel gün için kolları sıvadı.

Aksoy’dan mesaj var
ABONE OL

2000’li yılların başında yarattığı Global Wellness Day ile vizyonunu tüm dünyaya taşıyan Belgin Aksoy, 13 Haziran’da kutlanacak bu güzel gün için kolları sıvadı. İş insanı, “Yılın her günü iyi yaşamaya inananlar, neredeyseniz, Global Wellness Day tişörtünüzü giymeye, paddle’ınızı elinize almaya hazır mısınız? Hiçbiri yoksa, size yaşamı çağrıştıran macenta renkli herhangi bir şeyle çekeceğiniz iyi yaşam pozunuzu bekliyorum”

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aksoy’dan mesaj var

Aksoy’dan mesaj var

Model patronlar

Model patronlar

‘Hayatımda kimse yok’

‘Hayatımda kimse yok’

Dördüncü çocuk Veda...

Dördüncü çocuk Veda...

Sıradaki Haber