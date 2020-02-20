Al Pacino’nun eski sevgilisi: Hem yaşlı hem cimri

‘Para harcamayı da sevmiyor’

Sinema dünyasının efsanevi isimlerinden Al Pacino bu ay düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ne yalnız katılmıştı. Tören sonrası 79 yaşındaki aktörün 40 yaşındaki İsrailli sevgilisi Meital Dohan’dan ayrıldığı dedikodusu yayılmıştı. İki yıl süren ilişkilerine nokta koyduğunu söyleyen Dohan dedikoduları bizzat doğruladı. İsrail’de çıkan La’Isha dergisine konuşan Dohan, Al Pacino ile aralarındaki yaş farkının ve ünlü aktörün para harcamayı pek sevmediği gerçeğinin ilişkiyi bitirdiğini belirtti.

‘Bana sadece çiçek aldı’

Meital Dohan, “Al Pacino bile olsa bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmanın zor olduğunu” söyledi. İsrailli oyuncu, “İnkâr etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse hâlihazırda yaşlı bir adam. Tüm sevgime rağmen ilişki yürümedi” dedi. 180 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen ünlü aktörün “cimri” davrandığını da belirten Dohan, “Para harcamayı sevmediğini kibarca nasıl söyleyebilirim? Bana sadece çiçek aldı” ifadelerini kullandı. Ancak Dohan, yine de Pacino ile vakit geçirmiş olmanın bile bir “onur” olduğunu dile getirdi.

Diane Keaton, Jill Clayburgh, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan, Lyndall Hobbs ve Lucila Solá gibi isimlerle birlikte olan 3 çocuk babası Al Pacino hiç evlenmedi.