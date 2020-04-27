MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Al Pacino’yu Nevzat Aydın’ın öz babası sandılar
27.04.2020 - 11:34 |

Al Pacino’yu Nevzat Aydın’ın öz babası sandılar

İş insanı Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktör Al Pacino’nun doğum gününü “Baba 80 yaşında” notuyla kutladı. Kullanıcılar, Al Pacino’yu Aydın’ın öz babası sanarak yorum yaptı

Al Pacino’yu Nevzat Aydın’ın öz babası sandılar

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Vanity Fair partisine katılan Nevzat Aydın, burada usta oyuncu Al Pacino ile bir araya gelerek tanışma fırsatı bulmuş ve bir de fotoğraf çektirmişti. 80. yaşını kutlayan Al Pacino'yu anan ünlü iş insanı, efsane oyuncuyla yer aldığı bu kareyi "Baba 80 yaşında" notuyla paylaştı.

Bazı takipçiler, Al Pacino'nun Nevzat Aydın'ın gerçek babası zannederek yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar;

 "Allah uzun ömür versin, sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için gurur duyuyordur."

"Babasına hala destek olan adam gibi adam tebrikler."

"Bu adam yabancı olsa beğenirdiniz ama bu adam Trabzonlu."

"Maşallah"

 "Allah uzun ömürler versin abi"

 "Rabbim eksikliğini göstermesin."

    Dila Tarkan önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdiDila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doğruer evde sürekli top oynuyor. Sosyetik güzel topçulara taş çıkardı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Amine Gülşe kızıyla kendi ilgileniyor

    Amine Gülşe kızıyla kendi ilgileniyor

    Dila Tarkan önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdi

    Dila Tarkan önce ayağıyla, sonra kafasıyla top sektirdi

    Meryem Uzerli: Saat kaç bilmiyorum

    Meryem Uzerli: Saat kaç bilmiyorum

    Şafak Sezer: 45 gündür evden çıkmadım

    Şafak Sezer: 45 gündür evden çıkmadım

    Sıradaki Haber