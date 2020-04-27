Al Pacino’yu Nevzat Aydın’ın öz babası sandılar

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Vanity Fair partisine katılan Nevzat Aydın, burada usta oyuncu Al Pacino ile bir araya gelerek tanışma fırsatı bulmuş ve bir de fotoğraf çektirmişti. 80. yaşını kutlayan Al Pacino'yu anan ünlü iş insanı, efsane oyuncuyla yer aldığı bu kareyi "Baba 80 yaşında" notuyla paylaştı.

Bazı takipçiler, Al Pacino'nun Nevzat Aydın'ın gerçek babası zannederek yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar;

"Allah uzun ömür versin, sizin gibi bir evlat yetiştirdiği için gurur duyuyordur."

"Babasına hala destek olan adam gibi adam tebrikler."

"Bu adam yabancı olsa beğenirdiniz ama bu adam Trabzonlu."

"Maşallah"

"Allah uzun ömürler versin abi"

"Rabbim eksikliğini göstermesin."