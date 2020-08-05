05.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Alaçatı aşıkları İstanbul’da
Ebru Şahin ile Cedi Osman, Alaçatı tatilinden sonra İstanbul’da objektiflere takıldı.
Ebru Şahin ile Cedi Osman, Alaçatı tatilinden sonra İstanbul’da objektiflere takıldı. Çift, Etiler Da Mario’da baş başa akşam yemeği yedi. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Şahin, “Artık tatil bitti. Yakın zamanda dizi çekimleri için Mardin’e gideceğim” dedi.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.