Alaçatı aşıkları İstanbul’da

Ebru Şahin ile Cedi Osman, Alaçatı tatilinden sonra İstanbul’da objektiflere takıldı. Çift, Etiler Da Mario’da baş başa akşam yemeği yedi. Derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Şahin, “Artık tatil bitti. Yakın zamanda dizi çekimleri için Mardin’e gideceğim” dedi.