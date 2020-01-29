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29.01.2020 - 07:50 |

Alaton’un Eskişehir günlüğü

Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) açılışına geçtiğimiz yıl işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamayan Leyla Alaton, soluğu Eskişehir’de aldı.

Alaton’un Eskişehir günlüğü

Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) açılışına geçtiğimiz yıl işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamayan Leyla Alaton, soluğu Eskişehir’de aldı. Şehre giden iş insanı, başta OMM Müzesi olmak üzere, Odunpazarı Evleri, Cumhuriyet Müzesi ile Eskişehir Lületaşı Müzesi gibi şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Alaton, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflara, “Candan tavsiye; gidile, görüle, şaşırıla, bayılınıla” notunu yazdı.

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