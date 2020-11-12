Alev Alev 2. bölüm fragmanı izle, hangi gün? Alev Alev oyuncuları kimler, konusu nedir?

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Alev Alev dizisi yoğun ilgiyle karşılaşmaya başladı. İlk bölümü izleyenler, 2. bölüm için sabırsızlanırken, diziyi henüz izlememiş olanlar meraklanıyor. İşte Alev Alev'in hangi gün yayınlandığı, oyuncuları ve işlenen konu bilgisi...

ALEV ALEV HANGİ GÜN?

Alev Alev dizisi Perşembe akşamları yayınlanıyor. Dizinin bu akşam 2. yeni bölümü ekrana gelecek.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Zuhal Olcay

Demet Evgar

Hazar Ergüçlü

Dilan Çiçek Deniz

Cem Bender

Berkay Ateş

Cihangir Ceyhan

Berker Güven

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE