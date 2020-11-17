Alev Alev 3. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Alev Alev 2. son bölüm detayları

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrolde yer aldığı Alev Alev dizisi 2. son bölüm ile perşembe akşamı ekrana gelmişti. Yayımlanan 3. yeni bölüm fragmanında ise; kızına kavuşan Cemre, köşe bucak Çelebi'den saklanır. Çiçeği kaybettiğini düşünen Rüya, acısına bir de Cemre'yi kaybetmenin verdiği yükü ekleyerek üzüldüğü sırada Ömer gerçekleri açıklar. Cemre ise Çelebi ile burun buruna gelir.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın “bir katille asla evlenmem” sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar.

Yeni bir kimlikle yeniden hayata dönen Çiçek, Tomris'den "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmez.