Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Alev Alev 3. bölümde neler oldu?

Herkes Çiçek'in öldüğünü düşünürken o Atlas'tan aldığı güle hayatına bir köşede devam eder. Diğer yanan küçük çocuğun ansızın çıkıp gelen babası Bülent ise işleri içinden çıkılmaz bir hale getirecek. Cemre ile Güneş'i zorlu bir yol beklerken Ozan da büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. İşte, Alev Alev dizisi hakkında ayrıntılar...

Sevilen dizi Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanında; Çelebi'nin oyunuyla gözaltına alınan Ömer'in avukatı olarak yanında bulunmak isteyen Rüya'ya en sert tepki ise babasından gelecektir. Rüya ise tüm bunlara rağmen Ömer'den vazgeçmez. Çiçek sonunda hayatını karartan İskender ile yüz yüze gelir ve hesap sorar. Rüya ile burun buruna gelen Cemre, Çelebi tarafından köşeye sıkışır.

SON DÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir. Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.