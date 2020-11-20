MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Alev Alev 3. bölümde neler oldu?
20.11.2020 - 09:50 |

Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Alev Alev 3. bölümde neler oldu?

Alev Alev 3. son bölümde, Cemre'nin kızı Güneş ile sonunda istediği hayatı yaşaması için bir engel kalmamıştır. Show ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizide Rüya, eski sevgilisi İskender'i şikayet ederken Ömer ile de yakınlaşır. Alev Alev 3. bölüm özeti haberimizde.

Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Alev Alev 3. bölümde neler oldu?
ABONE OL

Herkes Çiçek'in öldüğünü düşünürken o Atlas'tan aldığı güle hayatına bir köşede devam eder. Diğer yanan küçük çocuğun ansızın çıkıp gelen babası Bülent ise işleri içinden çıkılmaz bir hale getirecek. Cemre ile Güneş'i zorlu bir yol beklerken Ozan da büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. İşte, Alev Alev dizisi hakkında ayrıntılar...

Sevilen dizi Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanında; Çelebi'nin oyunuyla gözaltına alınan Ömer'in avukatı olarak yanında bulunmak isteyen Rüya'ya en sert tepki ise babasından gelecektir. Rüya ise tüm bunlara rağmen Ömer'den vazgeçmez. Çiçek sonunda hayatını karartan İskender ile yüz yüze gelir ve hesap sorar. Rüya ile burun buruna gelen Cemre, Çelebi tarafından köşeye sıkışır.

SON DÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir. Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı ekrana geldi! Mucize Doktor 38. son bölüm özeti

Mucize Doktor 39. bölüm fragmanı ekrana geldi! Mucize Doktor 38. son bölüm özeti

Mustafa Sandal: Korkulacak bir şey yok!

Mustafa Sandal: Korkulacak bir şey yok!

Şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

Şarkıcı Bobby Brown bir kez daha evlat acısı yaşadı

Boşanıyorlar

Boşanıyorlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet