Alev Alev 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Alev Alev 5. son bölümde neler oldu?

Üç kadının zorlu hayat mücadelesinin izleyen karşısına çıktığı Alev Alev dizisi son bölümünde, Cemre'nin her şeyi göze alarak Çelebi'ye açtığı savaş yansıtıldı. Kızı ve yeni bir hayat için sonuna kadar çaba harcamaya kararlı olan Cemre'nin destekçisi ise kuzeni Rüya olacaktır. Her perşembe ilgiyle izlenen Alev Alev son bölümünde neler oldu?

ALEV ALEV 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kısa sürede televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri arasına giren Alev Alev dizisi, kadrosu ve konusuyla adından söz ettiriyor. Sevilen dizi 5. son bölüm ile 3 Aralık'ta ekrana geldi. Ancak dizinin 6. yeni bölümüne dair fragman henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır. Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır. Rüya kuzeni Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir. Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar. Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır. İskender ve Ömer arasında ise benzersiz bir savaş patlak vermek üzeredir.