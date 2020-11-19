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19.11.2020 - 16:29 |

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?

Alev Alev dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız gerçekleştiriyor. Peki Alev Alev dizi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?
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Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Zuhal Olcay gibi ünlü oyuncular Alev Alev dizisinde rol alıyor. Alev alev dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Alev Alev dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Zuhal Olcay

Demet Evgar - Cemre

Hazar Ergüçlü - Çiçek

Dilan Çiçek Deniz - Rüya

Cem Bender - Çelebi

Berkay Ateş- Ozan

Cihangir Ceyhan - Ömer

Berker Güven - İskender

 

 

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