Alev Alev dizisi oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir?

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan, Cem Bender ve Berkay Ateş'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Alev Alev dizisi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosunu Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor.Peki Alev Alev dizisi oyuncuları kimler?

ALEV ALEV OYUNCULARI

Zuhal Olcay

Demet Evgar

Hazar Ergüçlü

Dilan Çiçek Deniz

Cem Bender

Berkay Ateş

Cihangir Ceyhan

Berker Güven

ALEV ALEV FRAGMANI YAYINLANDI!

ALEV ALEVİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alev Alev dizisi yakında başlayacak. Henüz tarih net olarak açıklanmadı. Detaylar belli olunca haberde yer alacak.

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.