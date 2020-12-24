Alev Alev İskender kimdir? İskender'i oynayan Berker Güven nereli, kaç yaşında?

Genç oyuncu Berker Güven, oyunculuğa ilk olarak Babam filmi ile 2017 yılında başladı. Hemen ardından Vatanım Sensin dizisinde güçlü oyuncularla birlikte yer alarak Aleksi karakterine hayat verdi. Sonrasında başarılı birkaç yapımda boy göstererek adından söz ettirmeyi başardı. Berker Güven boyu, kilosu gibi detaylar haberimizde.

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Güven, 7 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Babam filmi ile elde eden Berker Güven, Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat verdi. 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü aldı. Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Berker Güven, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Başak burcudur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2017 Babam

2017-2018 Vatanım Sensin

2019-2020 Zalim İstanbul

2020 Hoş Bi' Sohbet Kendisi

2020- Alev Alev