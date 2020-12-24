Alev Alev oyuncuları kim? Alev Alev dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor?

Show TV'nin beğeni toplayan yapımlarından Alev Alev oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide genel itibariyle çıkan bir yangın sonrası üç kadının hayatının nasıl aynı noktaya geldiği anlatılıyor. Perşembe akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Alev Alev oyuncuları haberimizde.

ALEV ALEV OYUNCU KADROSU

Konusuyla olduğu kadar oyuncuları ile de adından söz ettiriyor. Alev Alev oyuncuları arasında yer alan isimler şöyle:

Cemre- Demet Evgar

Rüya - Dilan Çiçek Deniz

Çiçek - Hazar Ergüçlü

Çelebi - Cem Bender

Ömer - Cihangir Ceyhan

Ozan- Berkay Ateş

İskender - Berker Güven

ALEV ALEV KONUSU

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de ekrana gelen Alev Alev, İstanbul’un farklı noktalarında çekimleri yapılıyor. Ev çekimleri Büyükçekmece'de, tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı mahallelerden Yedikule'de çekim gerçekleştirildi.