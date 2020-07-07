'Alevlerin Ardından' kadrosu şekilleniyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide yer alması için ise Demet Evgar, Berker Güven ve Hazar Ergüçlü ile görüşmelerin devam ettiği ortaya çıktı. Kanalı henüz belli olmayan 'Alevlerin Ardından' yeni sezonda ekranda olacak.