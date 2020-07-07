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07.07.2020 - 14:17 |

'Alevlerin Ardından' kadrosu şekilleniyor

Geçen aylarda sezon finali yapan 'Babil' ve 'Çukur' dizilerinin yapımcılığını üstlenen 'Ay Yapım', yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturacağı ve adı 'Alevlerin Ardından' olarak belirlenen yeni dizi için hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

'Alevlerin Ardından' kadrosu şekilleniyor
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide yer alması için ise Demet Evgar, Berker Güven ve Hazar Ergüçlü ile görüşmelerin devam ettiği ortaya çıktı. Kanalı henüz belli olmayan 'Alevlerin Ardından' yeni sezonda ekranda olacak.

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Cadde Yazarları

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