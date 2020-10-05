Alexandra Arzat kimdir, kaç yaşında? Alexandra Arzat aslen nereli?

ALEXANDRA ARZAT KİMDİR?

Arzat, 24 yaşında ve İstanbul'da dünyaya geldi. Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi'de okudu. İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edabiyatı Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldu. CNN Turk 5N1K'da muhabir olarak çalışan genç yetenek Arzat, aynı zamanda Cüneyt Özdemir'in kurduğu Dipnot'ta da görev alıyor. Gazeteci Özdemir'in gündeme dair Youtube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda araştırmaları ile adından söz ettiriyor.