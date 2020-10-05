05.10.2020 - 17:00 |
Alexandra Arzat kimdir, kaç yaşında? Alexandra Arzat aslen nereli?
Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alexandra Arzat kimdir sorusu gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in ekibinde yer alan ve yaptığı araştırmalar ile adından söz ettiren Alexandra Arzat, Ekşisözlük'ün sahibi Başak Purut ile nişanlandı. Peki Alexandra Arzat kimdir?
ALEXANDRA ARZAT KİMDİR?
Arzat, 24 yaşında ve İstanbul'da dünyaya geldi. Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi'de okudu. İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edabiyatı Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldu. CNN Turk 5N1K'da muhabir olarak çalışan genç yetenek Arzat, aynı zamanda Cüneyt Özdemir'in kurduğu Dipnot'ta da görev alıyor. Gazeteci Özdemir'in gündeme dair Youtube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda araştırmaları ile adından söz ettiriyor.