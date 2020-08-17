17.08.2020 - 17:58 |
Alexis Ren gün boyu çiçeğiyle gezdi
Bir dönem Justin Bieber ile aşk yaşayan ABD'li model ve sosyal medya fenomeni Alexis Ren, önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Bir botanik mağazasından çiçek alan Ren, gün boyu bitkilerini elinden düşürmedi.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlendikten sonra modelliğe adım atan Alexis Ren, Los Angeles'ta bir botanik mağazasından çiçek aldı. 23 yaşındaki modelin, gün boyu çiçeğiyle gezmesi dikkat çekti.
Yırtık kotu ve göbeği açık beyaz bluzu ile sokak stilini konuşturan Ren, daha sonra bir arkadaşıyla buluştu.
Bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile aşk yaşayan Alexis ren'in, Instagram'da yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunuyor.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.