Alexis Ren gün boyu çiçeğiyle gezdi

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlendikten sonra modelliğe adım atan Alexis Ren, Los Angeles'ta bir botanik mağazasından çiçek aldı. 23 yaşındaki modelin, gün boyu çiçeğiyle gezmesi dikkat çekti.

Yırtık kotu ve göbeği açık beyaz bluzu ile sokak stilini konuşturan Ren, daha sonra bir arkadaşıyla buluştu.

Bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile aşk yaşayan Alexis ren'in, Instagram'da yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunuyor.