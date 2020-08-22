Aleyna Solaker övgü aldı

Şimdilerde tatil günlerini sürdüren oyuncu Aleyna Solaker, bikinili fotoğrafıyla büyük beğeni topladı. Instagram’da kısa sürede 2 bine yakın yorum alan oyuncu Aleyna Solaker'e, takipçileri övgüler yağdırdı.

"EN İDDİALISI SENSİN"

Solaker’e hayranları, “Yüzün kadar fiziğin de çok güzel”, “Bu sezonun en iddialısı sensin” ve “Bir insan her anlamda nasıl böyle mükemmel olur?” gibi mesajlar gönderdi.

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker, 'Kırgın Çiçekler' dizisiyle büyük bir çıkış sergiledi. Oyuncu en son 'Hizmetçiler' isimli Kanal D dizisinde yer aldı. Aleyna Solaker, yeni projeleri değerlendiriyor. Hayranları ise yeniden ekrana dönmesini istiyor.