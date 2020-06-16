16.06.2020 - 15:04 |
Aleyna Tilki: Arkadaşımın ismi yanlış
Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Aleyna Tilki, bugün hakkında basına yansıyan haberlere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yakın arkadaşı makyör Serhat Şen ile Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki; ünlü makyörün, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş’e benzetilmesine böyle karşılık verdi.
Serhat Şen de sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yle olan fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğraf doğru ama ismimi yanlış yazmışlar" açıklamasında bulundu.