MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki: Arkadaşımın ismi yanlış
16.06.2020 - 15:04 |

Aleyna Tilki: Arkadaşımın ismi yanlış

Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Aleyna Tilki, bugün hakkında basına yansıyan haberlere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Aleyna Tilki: Arkadaşımın ismi yanlış
ABONE OL

Yakın arkadaşı makyör Serhat Şen ile Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki; ünlü makyörün, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş’e benzetilmesine böyle karşılık verdi.

Serhat Şen de sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yle olan fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğraf doğru ama ismimi yanlış yazmışlar" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki: Arkadaşımın ismi yanlış

    Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erdal Özyağcılar'ın berberlik hüneri

    Erdal Özyağcılar'ın berberlik hüneri

    Murat Göğebakan kimdir, ne zaman öldü? Murat Göğebakan aslen nereliydi?

    Murat Göğebakan kimdir, ne zaman öldü? Murat Göğebakan aslen nereliydi?

    Esra Balamir: Ürün değiştirmeye geldim

    Esra Balamir: Ürün değiştirmeye geldim

    Onur Ünlü: Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?

    Onur Ünlü: Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?

    Sıradaki Haber