Aleyna Tilki: Arkadaşımın ismi yanlış

Yakın arkadaşı makyör Serhat Şen ile Bodrum'da tatil yapan Aleyna Tilki; ünlü makyörün, modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş’e benzetilmesine böyle karşılık verdi.

Serhat Şen de sosyal medya hesabından Aleyna Tilki'yle olan fotoğrafını paylaşarak, "Fotoğraf doğru ama ismimi yanlış yazmışlar" açıklamasında bulundu.