MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Magazin Haberleri Aleyna Tilki: Bazı geceler belki sette uyurum
05.12.2020 - 14:12 | | UMUT ÜNVER

Aleyna Tilki: Bazı geceler belki sette uyurum

Önceki gün Etiler'deki bir mobilya mağazası çıkışı görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, mağaza çıkışı soruları yanıtladı.

Aleyna Tilki: Bazı geceler belki sette uyurum
ABONE OL

Aleyna Tilki, "Benim için yoğun bir dönem olacak. Hem yurt dışındaki işlerimi, hem de buradaki işlerimi yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir proje geliyor burası için. Çok çalışıyorum, sete taşınabilirim. Bazı geceler belki orada uyurum. Bazı günler sabah erkenden sette olmam lazım, o yüzden öyle dolanıyorum" dedi.

"Ev dekorasyonunda klasikçiyim" diyen genç şarkıcı, "İngiliz sitilini çok beğeniyorum. Rengarenk bir insanım, ruh halime bağlı" şeklinde konuştu.

 

Magazin Haberleri Bülteni (5 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Danla Bilic: Koronavirüs olduğu sürece hayatıma birini sokmam zor

Danla Bilic: Koronavirüs olduğu sürece hayatıma birini sokmam zor

Serdar Ortaç-Seçil Gür'ün waffle keyfi

Serdar Ortaç-Seçil Gür'ün waffle keyfi

Nergis Kumbasar'dan 'Sihirli Annem' açıklaması

Nergis Kumbasar'dan 'Sihirli Annem' açıklaması

Erol Evgin'den sonbahar hatırası

Erol Evgin'den sonbahar hatırası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet