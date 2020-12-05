Aleyna Tilki: Bazı geceler belki sette uyurum

Aleyna Tilki, "Benim için yoğun bir dönem olacak. Hem yurt dışındaki işlerimi, hem de buradaki işlerimi yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir proje geliyor burası için. Çok çalışıyorum, sete taşınabilirim. Bazı geceler belki orada uyurum. Bazı günler sabah erkenden sette olmam lazım, o yüzden öyle dolanıyorum" dedi.

"Ev dekorasyonunda klasikçiyim" diyen genç şarkıcı, "İngiliz sitilini çok beğeniyorum. Rengarenk bir insanım, ruh halime bağlı" şeklinde konuştu.