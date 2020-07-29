Aleyna Tilki: Mesajlar ikiye katlandı

Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etmişti. Oyuncu Merve Boluğur da Burak Dayı isimli hayranıyla yeni bir birlikteliğe yelken açmış, Instagram'da romantik paylaşımlar yapmıştı.

Aleyna Tilki de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, "Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor. Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM"

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bırakmıştı.