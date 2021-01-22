Aleyna Tilki: Oyunculuk beni yola getirdi

Exxen’de yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Aleyna Tilki, önceki akşam İstinye park alışveriş merkezinde bulunan bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı. Tilki, “Oyunculuk beni baya yola getirdi” dedi.

Oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu söyleyen Aleyna Tilki “O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hörmetler oyunculuk beni baya yola getirdi.” dedi.

“BAZI GECELER BELKİ ORADA UYURUM”

Aleyna Tilki, "Benim için yoğun bir dönem olacak. Hem yurt dışındaki işlerimi, hem de buradaki işlerimi yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir proje geliyor burası için. Çok çalışıyorum, sete taşınabilirim. Bazı geceler belki orada uyurum. Bazı günler sabah erkenden sette olmam lazım, o yüzden öyle dolanıyorum" demişti.

'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizide 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, son paylaşımıyla da gündem olmuştu.

"AŞIRILIKLARIN HEPSİ NEGATİF KOD BARINDIRIR"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı yorumla çok konuşulan Aleyna Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar. Aşırılıkların hepsi ise negatif kod barındırır" ifadelerini kullandı.

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde 'estetik' haberi ile gündeme geldi. Yüzünde estetik olmadığını savunan genç şarkıcının, dört yıl önceki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Tilki'nin ilk çıkış yaptığı döneme nazaran bugün; dudak ve yanaklarında dolgu olduğu iddia edildi.

HABER: MESUT YILMAZ